Haberler

NATO Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Liderler tarafından Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Ukrayna'daki durum ve İttifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınacaktır" - "Zirvede, savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecektir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde liderler tarafından Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacağını, Ukrayna'daki durumun ve İttifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmelerin ele alınacağını bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleneceğini belirtti.

Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"Zirvede, savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecektir. Öte yandan, liderler tarafından Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Ukrayna'daki durum ve İttifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınacaktır.

Zirve kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Refikaları Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, konuk Devlet ve Hükümet Başkanları ile eşlerini 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tertiplenecek resepsiyon ve akşam yemeğinde ağırlayacaklardır. Kuzey Atlantik Konseyi, 8 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde müttefik devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve marjında katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
Dünyanın gözü Ankara'da! Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak

Dünyanın gözü Ankara'da! Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Fas

Bu adamların şakası yok! Önüne geleni devirip çeyrek finale kaldılar
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi yol kenarında buldu! İçindekiler baygınlık geçirtir
Ankarada'ki ölümlü kazayla ilgili 'Siyasi Müdahale' iddialarına yalanlama

Ankarada'ki ölümlü kazayla ilgili "Siyasi Müdahale" iddialarına yalanlama
26 yıl önce boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın: Yüzünü unutmuşum, tanıyamadım

26 yıl sonra bile bitmeyen kabus! "Yüzünü unutmuşum, tanıyamadım"
Sinan Burhan'dan Atatürk Orman Çiftliği tartışmasında İnönü ve Bomonti Çıkışı

Sinan Burhan'dan İnönü ve Bomonti çıkışı
İstanbul'un dev oteli rekor bedelle satışa çıktı

İstanbul'un ünlü oteli satışa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Şehit ailesinde otobüste saygısızlık davasında şok! Kanıt çeken kız kardeşe dava açıldı

Şehit ailesine yönelik skandalda yeni perde! Dava açılan isim şaşırttı