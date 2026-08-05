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Duran: Terörsüz Türkiye yolunda tarihi adım

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İletişim Başkanı Duran, Milli Dayanışma Kanun Teklifi'ni, iç cepheyi güçlendirecek ve Türkiye Yüzyılı vizyonunda kilometre taşı olacak tarihi bir adım olarak değerlendirdi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İç cephemizi daha da güçlendirecek, milli dayanışmamızı tahkim edecek, Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda tarihi bir eşik teşkil edecek bu adım, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli kilometre taşlarından biri olacaktır." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Teklifin, millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'nin takdirine sunulduğunu belirten Duran, "İç cephemizi daha da güçlendirecek, milli dayanışmamızı tahkim edecek, Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda tarihi bir eşik teşkil edecek bu adım, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli kilometre taşlarından biri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Duran, Türkiye'yi terörün prangalarından tamamen kurtarma iradesine katkı sunan, kanun teklifinin hazırlanmasında emeği geçen tüm siyasi parti gruplarına, milletvekillerine ve sürece katkı veren herkese şükranlarını sundu.

Kaynak: AA
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