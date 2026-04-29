İletişim Başkanı Duran'dan İzmir'deki kazada şehit olan polis memuru Hızlı için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Serkan Hızlı'ya rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İzmir Bornova'da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan polis memurumuz Serkan Hızlı'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aziz şehidimizin mekanı cennet, ruhu şad olsun."
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz