İletişim Başkanı Duran'dan, İstanbul'un işgalden kurtuluş yıl dönümüne ilişkin mesaj

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ülkemizin göz bebeği İstanbul, tarihi, kültürü ve taşıdığı eşsiz mirasla milletimizin en kıymetli değerlerinden biridir. Bu aziz şehrin işgalden kurtuluşu, bağımsızlık mücadelemizin en anlamlı dönüm noktalarından biri olmuştur. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi minnetle ve şükranla yad ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı