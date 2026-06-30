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Duran: İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınıyorum

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail’in Suriye’nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını hedef alan son saldırılarını en güçlü şekilde kınıyorum" dedi.

(ANKARA)- İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " İsrail'in Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını hedef alan son saldırılarını en güçlü şekilde kınıyorum" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Kuneytra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından kınama mesajı yayımladı. Duran, kınama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını hedef alan son saldırılarını en güçlü şekilde kınıyorum. Uluslararası hukuku ve mevcut anlaşmaları açıkça ihlal eden, sivillerin can güvenliğini tehlikeye atan bu saldırılar, bölgede kalıcı barış ve istikrar çabalarını da sabote etmektedir. Uluslararası toplumun, İsrail'in hukuk tanımaz ve bölgesel güvenliği tehdit eden bu saldırganlığı karşısında sorumluluk alması ve gerekli adımları gecikmeksizin atması büyük önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, Suriye'nin birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını bölgesel barış ve güvenliğin temel şartı olarak görmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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