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İletişim Başkanı Duran'dan Eraslan için başsağlığı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefat eden eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefat eden eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "1994-2009 yılları arasında üç dönem boyunca Çekmeköy Belediye Başkanı olarak görev yapan Sayın Avukat Sıddık Eraslan'ın vefatını teessürle öğrendim. Çekmeköy'e uzun yıllar hizmet eden, ilçenin gelişmesinde emeği bulunan merhum Sıddık Eraslan'a yüce Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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