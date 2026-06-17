Milli Ağaçlandırma ile Çevre Kararlılığı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü seferberliğiyle milyonlarca fidanın toprakla buluşturulmasının, Türkiye'nin çevre konusundaki kararlılığının en güçlü göstergesi olduğunu belirtti.

Duran, NSosyal hesabından "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Toprak ve suyun geleceğe bırakılacak en kıymetli miraslardan olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Çölleşme ve kuraklık ise yalnızca çevreyi değil, üretimi, gıda güvenliğini ve yarınlarımızı tehdit eden ortak bir sınamadır. 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü vesilesiyle doğal kaynaklarımızı korumanın ve tabiatımıza sahip çıkmanın önemini bir kez daha hatırlıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü seferberliğiyle milyonlarca fidanın toprakla buluşturulması, bu konudaki kararlılığımızın en güçlü göstergelerinden biridir. Daha yeşil, daha yaşanabilir bir gelecek için toprağımıza, suyumuza ve tabiatımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız."