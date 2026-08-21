CİMER Bülten Temmuz Sayısı Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "CİMER Bülten"in temmuz sayısının yayımlandığını bildirdi.

Duran, NSosyal sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaş odaklı siyasi vizyonuyla temelleri 1994 yılında atılan CİMER'in, devlet ile millet arasındaki iletişimin en güçlü kanallarından biri olmayı sürdürdüğünü belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"CİMER'in kamu hizmetlerinin sunumunda yürüttüğü çok yönlü iletişim faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin hizmetlere yansımalarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırladığımız CİMER Bülten'in temmuz sayısı, İletişim Başkanlığımızın aylık yayınları arasında yerini aldı. CİMER Bülten'in, kamu hizmetlerinin ifasında iletişim ve koordinasyondan icraata uzanan süreçte vatandaş odaklı çabalara katkı sağlamasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA