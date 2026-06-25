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İletişim Başkanı Duran'dan 'Aşure Günü' mesajı

İletişim Başkanı Duran'dan 'Aşure Günü' mesajı
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Aşure Günü'nün birlik, beraberlik ve muhabbet ikliminin güzel bir tezahürü olduğunu belirterek, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Ayrıca Hazreti Hüseyin ve yol arkadaşlarını şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle andı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Aşure Günü'nün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileğinde bulundu.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Paylaşmanın berekete, dayanışmanın kardeşliğe dönüştüğü müstesna zamanlardan biri olan Aşure Günü; birlik, beraberlik ve muhabbet ikliminin en güzel tezahürlerinden biridir. Aşure Günü'nün ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hazreti Hüseyin Efendimizi ve yol arkadaşlarını şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle yad ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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