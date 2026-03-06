Haberler

İletişim Başkanı Duran: Emine Kavasoğlu'nun ve ekibinin İsrail'de gözaltına alınmasını kınıyorum

Güncelleme:
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve ekibinin İsrail'de gözaltına alınmasını kınadı ve basın özgürlüğünün önemine vurgu yaptı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu'nun ve ekibinin İsrail'de gözaltına alınmasını şiddetle kınıyor; geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu'nun ve ekibinin İsrail'de gözaltına alınmasını şiddetle kınıyor; geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gazetecilerin mesleklerini icra ederken hedef alınmaları ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmaları asla kabul edilemez. Basın mensuplarının güvenliği ile kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye erişim hakkı, evrensel hukuk normlarıyla güvence altına alınmış temel bir haktır. İsrail'in basın özgürlüğünü açıkça ihlal eden bu hukuksuz uygulamalarına derhal son vermesi gerekmektedir. Gazetecilerin hedef alındığı bu tür girişimlerin her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

