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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Dezenformasyonla mücadelemizi sürdürürken TRT Humanitarian Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluşan filmleri görmezden gelinen gerçeklerin görünür kılınması bakımından kıymetli buluyorum." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl 8'incisi düzenlenen TRT Humanitarian Film Festivali'nde farklı coğrafyalardan İstanbul'a gelen sinemacılar, sanatçılar ve değerli misafirlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Burhanettin Duran, festivalde sinemanın yıllarca egemen güçlerin çıkarları doğrultusunda şekillendirilen anlatıların bir aracı olarak kullanıldığına, bugün ise bu hakim anlatıya karşı yükselen seslerin giderek güç kazandığına dikkat çekildiğini aktardı.

Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TRT Humanitarian Film Festivali'nin, Batı merkezli anlatının ötekileştirdiği insanların sesi olması, görmezden gelinen acıları görünür kılması ve hakikati sinemanın diliyle dünyaya aktarması bakımından önemli bir yere sahip olduğunu vurguladık. Belirsizliklerin, savaşların, çatışmaların ve insani krizlerin yaşandığı bir dünyada Türkiye olarak insanı, barışı ve adaleti esas alan bir duruş sergiliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde zulme karşı kararlı bir tavır ortaya koyarken mazlumların yanında yer almayı, medeniyetimizden miras aldığımız değerlerin ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir gereği olarak görüyoruz."

"Festivale değer katan tüm sinema emekçilerimizi tebrik ediyorum"

Duran, iletişimin, hakikatin ortaya çıkarılmasında ve korunmasında önemli bir sorumluluk taşıdığına inandıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın yanı sıra iletişim alanında da hakikati çarpıtmaya yönelik girişimlerine karşı doğru bilgiyi ülkemiz ve dünya kamuoyuyla buluşturuyoruz. Dezenformasyonla mücadelemizi sürdürürken TRT Humanitarian Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluşan filmleri de görmezden gelinen gerçeklerin görünür kılınması bakımından kıymetli buluyorum. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen TRT yönetimimize, tüm çalışma arkadaşlarımıza ve jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. Ödül alsın ya da almasın, katılımlarıyla festivale değer katan tüm sinema emekçilerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: AA