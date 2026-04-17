İletişim Başkanı Duran, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile bir araya geldi Açıklaması

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, dost ve kardeş Azerbaycan ile yakın temas içerisinde güçlü işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile görüştü.

Duran, NSosyal hesabından, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile bir araya geldiğini bildirdi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşlik bağlarının ortak tarih ve güçlü işbirliği anlayışıyla her alanda güçlenmeye devam ettiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde iletişim, medya ve kamu diplomasisi alanlarında atılabilecek ortak adımlar üzerinde durduk. Dezenformasyonla mücadele, doğru bilginin etkin şekilde paylaşılması ve stratejik iletişim alanında koordinasyonun artırılması konularında görüş birliğimizi teyit ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, dost ve kardeş Azerbaycan ile yakın temas içerisinde güçlü işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi

Tunceli'de kıyamet koptu! Polis, kalabalığı kontrol etmekte zorlandı
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi

Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş

Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Bursaspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor: 1 puana 1. Lig

1 puan alırlarsa şampiyonlar
Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesaj sayesinde aldatıldığını öğrendi

Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesajla aldatıldığını öğrendi
Avrupa'da Türk finali! Galatasaray, EuroLeague'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu

EuroLeague'de Türk finali: Fenerbahçe'nin rakibi Galatasaray!