İletişim Başkanı Altun'dan metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun, mesajında, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022'de mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşına ulaşmak amacıyla uzun süredir büyük bir dikkat ve kararlılıkla sürdürülen arama çalışmalarının devletin tüm imkanları seferber edilerek sürdürüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda, önceden hastane olarak kullanıldığı belirlenen ve terörist unsurlardan temizlenen 852 Rakımlı Tepe'deki bir mağarada bugün icra edilen arama-tarama faaliyeti sırasında 19 Mehmetçiğin yoğun şekilde biriken metan gazına maruz kaldığını aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Mehmetçiğimiz derhal sağlık merkezlerine sevk edilmiş ancak ne yazık ki 5 Mehmetçiğimiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. İlk tespitler, olayın mağara içerisinde doğal yollarla oluşan metan gazı nedeniyle meydana geldiğini göstermiştir. Bu elim olay, milletimizin yüreğinde derin bir acı yaratmıştır. Bu süreçte vatandaşlarımızdan, yalnızca resmi makamlardan yapılacak açıklamalara itibar etmelerini ve dezenformasyona karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz. Aziz şehitlerimize Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı personelimize de acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."