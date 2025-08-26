Melikgazi Belediyesi, İldem Fatih Mahallesi'nde, asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler Saffet Arıkan Bedük Caddesi'nde 2 bin 500 ton asfalt kullanarak yol yenileme çalışması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ulaşımda konforu ve güvenliği sağlayan çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini ifade etti.

Program dahilinde çalışmaların devam edeceğini belirten Palancıoğlu, "Bu kapsamda İldem Fatih Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'nde, yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda 17 metre genişliğindeki yolda asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdik. İldem bölgemiz nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir bölge. Burada ulaşımda bozuk olan yolları yenileyerek asfaltlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.