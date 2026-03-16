İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversite'sinde tören düzenleniyor -2 /
78 yaşında hayatını kaybeden tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenleniyor.

Canan İLARSLAN- Emir Efe BENLİOĞLU / - 78 yaşında hayatını kaybeden tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenleniyor. Ortaylı'nın cenazesi törenin ardından Fatih Camii'ne götürülecek.

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için uzun yıllar ders verdiği Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenleniyor. Törenin ardından Ortaylı'nın naaşı Fatih Camii'ne götürülecek. Burada ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ortaylı'nın naaşı, Fatih Camii Haziresi'nde defnedilecek.

SEVENLERİ ANMA TÖRENİNDE YERİNİ ALDI

Sabah erken saatlerden itibaren ailesi, öğrenciler, akademisyenler ve sevenleri üniversitenin Ortaköy'deki yerleşkesinde, bahçede kurulan tören alanında yerini aldı. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı.

'BU KADAR SEVİLDİĞİNİ BİLMEK BİZİ MUTLU EDİYOR'

Tören öncesi konuşan İlber Ortaylı'nın Kızı Tuna Ortaylı, "Bu kadar sevildiğini bilmek onun ve bu kadar bu tepkiyi görebilmek bizi de çok mutlu ediyor, acımızı dindiriyor. Çok sağ olun geldiğiniz için" ifadelerini kullandı.

Öte yandan aile tarafından yayımlanan duyuruda ise çiçek gönderilmemesi istendi. Duyuruda, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapmaları rica edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı

Savaş şiddetleniyor: 3 şehre eş zamanlı saldırı başlatıldı
Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı

Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
Trump'ın cep telefonu numarası sızdırıldı, Beyaz Saray alarma geçti

Arıza falan değil! Trump'ın telefonu artık bir saniye olsun susmuyor
Okan Buruk'un eski eşinden bir garip paylaşım: Dinozora geri dönmeye gerek yok

Yaptığı paylaşıma kimse anlam veremiyor
'Fenerbahçe şampiyon olacak' diyen ünlü astrologdan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı

Yaptığı paylaşım tartışma yarattı!
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor

Cezaevinde de kasası doluyor
Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Bazen kendinden bile ürküyor

Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Her akşam yatarken...
Okan Buruk'un eski eşinden bir garip paylaşım: Dinozora geri dönmeye gerek yok

Yaptığı paylaşıma kimse anlam veremiyor
İsrailli kadın askerlerden olay paylaşım

Orduları kara harekatı başlatırken bunların haline bakın
Üniversite öğrencisinin darbettiği kişiden 9 gün sonra kahreden haber

Üniversite öğrencisinin darbettiği kişiden 9 gün sonra kahreden haber