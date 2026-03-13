Haberler

Prof. Dr. İlber Ortaylı vefat etti

Güncelleme:
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Tarihçi ve akademisyen hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhum Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: ANKA
