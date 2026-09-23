İl Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk, MHP İl Başkanı Biçer'e gece fotoğrafı hediye etti

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Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer'i ziyaret etti.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, MHP İl Başkanlığındaki ziyarette Soytürk, Biçer'e görevinde başarı diledi.

Görüşmenin ardından Biçer'e ev sahipliği dolayısıyla teşekkür eden Soytürk, Edirne'nin gece saatlerinde havadan çekilmiş bir fotoğrafını armağan etti.

Kaynak: AA