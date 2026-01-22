Eskişehir'de evden hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, evden hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik vatandaşlara bilgilendirme çalışması yapıldı.

Önleyici polislik faaliyetleri kapsamında 1-21 Ocak tarihlerinde il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, pazar yerleri, apartmanlar, siteler ve umuma açık alanlar ziyaret edildi.

Bu kapsamda 2 bin 876 vatandaşla yüz yüze görüşülerek bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca vatandaşların hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına karşı alabilecekleri basit güvenlik önlemlerini içeren 548 adet broşür ve afiş dağıtıldı.