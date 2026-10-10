İKOD üyeleri Bodrum Turgutreis'te 42 klasik otomobille sezona veda etti

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesi, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyelerinin düzenlediği sezona veda etkinliğine ev sahipliği yaptı. İstanbul'dan yola çıkan en eskisi 1949, en yenisi ise 1977 model 42 klasik otomobil ve yaklaşık 120 kişilik kafile, Bodrum'da renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından organize edilen sezona veda buluşması kapsamında, klasik araç tutkunları hem tatil yapmak hem de sezonu kapatmak amacıyla Bodrum'da bir araya geldi. Araç sürücüleri, konakladıkları otelin önünden araçlarına binerek hareket etti. 42 nostaljik araç, yaklaşık 5 kilometrelik konvoy oluşturarak Turgutreis Meydanı'na doğru yola çıktı. Turgutreis sahili boyunca konvoy halinde ilerleyen klasik otomobiller, yoldan geçen yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle karşılandı. Turgutreis Meydanı'na vararak araçlarını sergileyen dernek üyeleri, tatilcilerin ve bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Nostaljik araçları yakından inceleyen vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirirken, araç sahipleri de klasiklerin tarihi, bakım süreçleri ve genel durumları hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Sergilenen araçlar arasında piyasa değerinin yaklaşık 150 bin dolar olduğu belirtilen en pahalı klasik otomobil ise etkinliğin ilgi odağı oldu. Görsel şölene dönüşen buluşmada, nostalji tutkunları unutulmaz anlar yaşadı.

'750 KİLOMETRE YOL YAPTIK'

Araçlar ile ilgili bilgi veren İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Cüneyt Karpuzoğlu "İstanbul'dan kalkıp geldik ve burada her sene yaptığımız gibi bir yaza veda yapmak istedik. Buranın da sarı yazını yakalamak bizim için mutluluk verici oldu. Bugün de Turgutreis'te arabalarımızı sergiledik. İnsanlar klasik arabalara gerçekten çok ilgi duyuyorlar. Aslında klasik araçların belirli bir piyasası yok ama bizim kendi aramızdaki 30 bin dolar ile şu anda 250 bin dolara kadar arabalarımız var. Burada en pahalı araba şu anda 150 bin dolar civarında" dedi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı