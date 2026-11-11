İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Kongo Cumhuriyeti'nden ormanların korunması için finansman çağrısı

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Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası taahhütlerin somut eylemlere dönüştürülmesi ve ormanların korunmasına yönelik finansmanın artırılması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Kongo Cumhuriyeti Orman Ekonomisi Bakanı Rosalie Matondo, Cumhurbaşkanı Nguesso'nun mesajını okudu.

Nguesso, mesajında iklim değişikliğinin toplumları, ekonomileri ve ekosistemleri tehdit ettiğini belirterek, uluslararası iklim taahhütlerinin her zaman yeterli sonuç vermediğini ifade etti.

Uluslararası toplumun somut adımlar atması gerektiğine işaret eden Nguesso, "Artık yenilenen taahhütler döngüsünden çıkıp ölçülebilir sonuçlar ve üstlenilen sorumluluklar dönemine geçmenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Kongo Cumhuriyeti'nin yıllık ormansızlaşma oranının yüzde 0,06 ila 0,1 olduğunu belirten Nguesso, ülkede bugüne kadar 14 milyondan fazla ağaç dikildiğini ve toprakların yüzde 27'sinden fazlasının biyolojik çeşitliliğin korunmasına ayrıldığını kaydetti.

Nguesso, ülkesinin 1 milyar ağaç dikilmesinin öngörüldüğü bir ulusal program yürüttüğünü, ayrıca 200 bin hektarlık alanda 200 milyon ağaç dikilmesinin planlandığını ifade etti.

İklim finansmanının artırılmasının önemini vurgulayan Nguesso, uluslararası ortakları, özel sektörü ve yerel toplulukları, ormanların korunması ve yeniden ağaçlandırılması çalışmalarına destek vermeye çağırdı.

COP31 Antalya

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı, 9 Kasım'da Antalya'da başladı. Sözleşmeye taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiren konferans, 20 Kasım'da sona erecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11-12 Kasım'da düzenlenen Liderler Zirvesi'ne ise 6 kıtadan 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluşu temsilen 102 liderin katılması bekleniyor.

Kaynak: AA