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Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) katılımcılarına 25 ton elma ve 200 bin adet çikolata ikram edildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Cop31, oturum, panel, müzakere ve etkinliklerle devam ediyor.

Zirve alanına gelen katılımcılar, ilk günden itibaren yerel üreticilerden temin edilen elma, muz ve Cop31'e özel üretilen çikolatalarla karşılanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Özlük ve Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı ve COP31 Mekan İşletimi ve Yönetimi Sorumlusu Mahmut Erdaş, AA muhabirine, ikramların 30 gönüllünün desteğiyle yapıldığını söyledi.

Katılımcılara Türk misafirperverliğini göstermek istediklerini belirten Erdaş, "Amacımız sadece meyve ve çikolata ikram etmek değil burada Türk misafirperverliğini göstermek ve 196 ülkeden gelen ziyaretçilerimizin gönüllerine dokunmak. Burada gönülden gönüle köprüler kuruyoruz. Son güne kadar ikramlarımız devam edecek. 25 ton elma ve 200 bin çikolata dağıtımı gerçekleştirildi." dedi.

Erdaş, ikramların ardından katılımcıları "Barış Yolu"na uğurladıklarını ifade etti.

Barış Yolu'nun dünya barışını, diyaloğu, uzlaşıyı ve ortak hareket etmeyi simgelediğini ve bu yolun Kubbe Alanı'na ulaştığını anlatan Erdaş, "Bu alan içerisindeki havuzumuz suyun temizliğini, berraklığını ve arınmayı simgeliyor. Kubbe alanımız ise tüm insanlığın gök kubbe altında yaşamını simgeliyor." diye konuştu.

Çok özenle yürütülen bir süreç

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Operasyon Yönetim Ekibi'nde görevli Merve Yıldız Tekin de ikram hazırlıklarının titizlikle yürütüldüğünü, üretici ve tedarikçilerin özenle seçildiğini söyledi.

Elmaların dağıtım öncesinde kontrol edildiğini anlatan Tekin, "Elmalar dağıtım alanına özenle diziliyor. Gönüllülerimiz bize destek oluyor. Canla başla çalışıyorlar. Çok özenle yürütülen bir süreç." ifadelerini kullandı.

Kenya'dan gelen Mariam Abdurashid ise ikramlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "COP gerçekten çok ilginç. Bize çikolata ve elma konusunda harika bir hizmet sunuyorlar. Gerçekten muhteşem, iyi iş çıkarıyorsunuz." dedi.

Kaynak: AA