İklim değişikliği ve kutup araştırma projeleri TEKNOFEST'te yarışacak

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen lise öğrencilerine yönelik İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması ve Kutup Araştırma Projeleri Yarışması için başvurular bugün sona erecek.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması, gençleri sadece küresel iklim krizini anlamaya değil, aynı zamanda çözüm üretmeye teşvik ediyor.

"Çevre", "Ekonomik Sektörler", "Hava ve İklim", "Sürdürülebilirlik ve Refah", "Su Araştırmaları" ve "Toplumsal Farkındalık" gibi 6 ana 22 alt kategoriyle geniş bir alanda proje geliştirme imkanı sunan yarışma, öğrencilerin gerçek dünya problemlerine bilimsel yaklaşım geliştirmesini sağlıyor."

Doğal kaynakların korunması, şehirlerin iklim direncinin artırılması ve karbon salımının azaltılması gibi başlıklar, gençlerin yenilikçi fikirleriyle yeniden ele alınıyor.

Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması ise öğrencileri kutupları bilimsel olarak incelemeye davet ediyor.

Canlı bilimlerinden yer bilimlerine, fiziki bilimlerden sosyal ve beşeri bilimlere kadar uzanan disiplinler arası yapısıyla öne çıkan yarışma, küresel iklim sisteminin merkezinde yer alan kutupların daha iyi anlaşılmasını hedefliyor. Buzulların erimesi, ekosistem değişimleri ve kutup bölgelerinin stratejik önemi gibi konular, gençlerin bilimsel merakıyla buluşarak yeni perspektifler kazandırıyor.

Her iki yarışmada da dereceye giren öğrencileri 90 bin TL'ye varan ödüller bekliyor. Gençlerin bilgi üreten bireyler olarak yetişmesini amaçlayan bu organizasyonlar, Türkiye'nin bilim ve teknoloji yolculuğunda kritik bir rol üstleniyor.

