Kırklareli-Sinop-Rize hattında Muğla-Adana-Şanlıurfa iklimi görülebilir

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, bu yüzyılın sonlarında Türkiye'nin güneyindeki iklim özelliklerinin ülkenin kuzeyinde de görülebileceğini belirterek, Kırklareli-Sinop-Rize hattında Muğla-Adana-Şanlıurfa hattındaki iklim koşullarının yaşanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Kurnaz, Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Fen Fakültesi işbirliğinde Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'de İklim Değişikliği Bizi Nereye Götürüyor?" konulu konferansa katıldı.

Konferansta iklim değişikliğinin yol açabileceği risklere ilişkin bilgi veren Kurnaz, her türlü senaryoya karşı önlem alınması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Kurnaz, iklim değişikliğinin tarıma etkisine değinerek, kutuplardaki yüksek basıncın azalmasıyla rüzgarların yapısının bozulduğunu, sıcaklık farklarının artmasıyla da don olaylarının görülebildiğini ve bu durumun tarım ürünlerini olumsuz etkilediğini vurguladı.

İklim değişikliğinin gelecekteki olası etkisi hakkında da değerlendirmede bulunan Kurnaz, "Bu yüzyılın sonlarında, Türkiye'nin güneyinde yaşanan iklim özelliklerinin ülkenin kuzeyinde yaşanması öngörülüyor. Kırklareli, Sinop, Rize çizgisinde, Muğla, Adana ve Şanlıurfa çizgisinde görülen iklim özellikleri yaşanacak. Bu değişimi belki bizler görmeyeceğiz ama bizim çocuklarımız ve onların çocukları bu felaketi yaşayabilirler." ifadelerini kullandı.

Kurnaz, iklim değişikliğiyle yaşanan olayların da ortalamasının değiştiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sıcaklık 3 derecelik artış gösterdiğinde bunun standart sapması 9 derece artış gösteriyor. İzmir'de 30 yıl önce görülen en yüksek sıcaklık 32 derecelerdeyken günümüzde bu sıcaklık 35-36 derecelere kadar çıkmış durumda. Su kıtlığı, en önemli problemlerimizden birisi. Türkiye'de şu anda kişi başına düşen su miktarı 1420 metreküp düzeyinde. Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda bu rakam 8 bin civarındaydı. Burada artan nüfusun da çok büyük etkisi mevcut."

Bireysel önlemlerin de alınması gerektiğini vurgulayan Kurnaz, kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanılmasının kritik rol oynadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
