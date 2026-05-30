Haberler

Malatya'da yaya zincirleme kazada hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kaan Koçer (35), 2 otomobilin peş peşe çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kaan Koçer (35), 2 otomobilin peş peşe çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücüler, gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Şehit Fevzi Mahallesi Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 44 LV 982 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kaan Koçer'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Koçer'e aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 42 BGB 788 plakalı otomobil de çarptı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Koçer, yapılan ilk müdahalenin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koçer, burada yaşamını yitirdi. 2 sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Cahit ÖZÇELİK-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam

Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in yeni aşkına ilk yorum
Adıyaman'da talihsiz adam balkondan düşerek yaşamını yitirdi

Bayram günü acı haber! Balkondan düşerek yaşamını yitirdi
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu

Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Bir devrin sonu! Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu

Balya balya paralarla poz verdi: Kazanmıyoruz diyenlere meydan okudu!
Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi! Hedef Barcelonalı yıldız

Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi
Afra Saraçoğlu'nun İspanya'daki transparan tarzına yorum yağdı

Ünlü oyuncunun transparan tarzına yorum yağdı