Malatya'da yaya zincirleme kazada hayatını kaybetti

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kaan Koçer (35), 2 otomobilin peş peşe çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücüler, gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Şehit Fevzi Mahallesi Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 44 LV 982 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kaan Koçer'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Koçer'e aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 42 BGB 788 plakalı otomobil de çarptı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Koçer, yapılan ilk müdahalenin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koçer, burada yaşamını yitirdi. 2 sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Cahit ÖZÇELİK-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı