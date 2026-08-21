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Akyazı'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Akyazı'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 19 Ağustos'ta iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan Lütfü Gündüz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Kazada diğer sürücü Kürşat T. ise yaralandı. Çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı; Gündüz'ün cenazesi ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde 2 motosikletin kafa kafaya çarptığı kazada Lütfü Gündüz hayatını kaybetti, Kürşat T. yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 19 Ağustos'ta Ömercikler Mahallesi 8008 Sokak'ta meydana geldi. Kürşat T. yönetimindeki motosiklet ile Lütfü Gündüz'ün kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü de yola savrularak yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Gündüz, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Gündüz, bugün hayatını kaybetti. Gündüz'ün cenazesi, bugün ikindi vakti Gazi Süleymanpaşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Merkez Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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