İki motosikletin çarpıştığı kazada Neriban, hayatını kaybetti

SAMSUN'un Atakum ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada Neriban Özban (22) hayatını kaybetti. Diğer motosiklet sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Neriban Özban'ın kontrolündeki motosiklet ile H.D.'nin (25) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı. Neriban Özban, burada hayatını kaybederken, H.D.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı