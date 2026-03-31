İki motosikletin çarpıştığı kaza sonrası bıçaklı kavga: 1 yaralı

EDİRNE'de, iki motosikletin çarpıştığı kazanın ardından çıkan kavgada, sürücülerden E.E., diğer sürücü S.Ç.'yi bıçakla yaraladı.

EDİRNE'de, iki motosikletin çarpıştığı kazanın ardından çıkan kavgada, sürücülerden E.E., diğer sürücü S.Ç.'yi bıçakla yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bostanpazarı Caddesi'nde meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 22 AFC 690 plakalı motosiklet, E.E.'nin kullandığı 22 ABZ 469 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, S.Ç.'nin motosikletindeki P.Ç. yaralandı. Kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, E.E. belinden çıkardığı bıçakla S.Ç.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı P.Ç. Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne, bıçaklanan S.Ç. ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

E.E.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
