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Düzce'de Yaya Geçidinde Motosiklet Çarpışması: 3 Yaralı

Düzce'de Yaya Geçidinde Motosiklet Çarpışması: 3 Yaralı
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Düzce'nin Beyciler Işıklı Kavşağı'nda gece saatlerinde iki motosikletin yaya geçidinde çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastanelere kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜZCE'de 2 motosikletin yaya geçidinde çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde D-655 Düzce-Akçakoca kara yolunun Beyciler Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Akçakoca istikametine seyir halinde olan Z.A. yönetimindeki 34 GTF 379 plakalı motosiklet ile yaya geçidinden yolun karşısına geçen E.E. idaresindeki 81 AEC 276 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Z.A. ve E.E. ile araçta yolcu bulunan E.G. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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