İki grup arasında çıkan silahlı kavgada öldü

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Hışman Ulak (43), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Hilvan ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Sokak ortasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hışman Ulak, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ulak, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Hışman Ulak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ulak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen kişi ya da kişilerin yakalanması için inceleme başlattı.