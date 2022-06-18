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İki dakika ile sınavı kaçırdı, gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı - Hatice Yetmen - Güncel
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İki dakika ile sınavı kaçırdı, gözyaşlarına boğuldu Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sınavı heyecanı yaşandı.

İki dakika ile sınavı kaçırdı, gözyaşlarına boğuldu

MALATYA - Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sınavı heyecanı yaşandı. Sınav salonuna 2 dakikayla kaçıran aday gözyaşlarına boğulurken, kimliği kırık olan aday sınav salonuna alınmadı.

Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ), Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi olmak üzere üç oturumda tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk ayağı olan TYT bugün saat 10.15 itibariyle başladı. Aylardır sınava hazırlanan öğrenciler içeride ter dökerken dışarda bekleyen veliler Kuranı Kerim okudu dualar etti. Sınava 2 dakika geç kalan aday içeri alınmayınca gözyaşlarına boğuldu.

Sınav binasının giriş kapısının kapanmasının ardından gelen bir aday ve yanındaki refakatçisi görevlilere dakikalarca dil döktü. Yaklaşık 10 dakika süren ısrarın ardından öğrenci ve refakatçisi, sınav sistemine tepki göstererek okuldan ayrıldı. Ayrıca kimliği kırık olan genç de sınav salonuna alınmadı.

İhlas Haber Ajansı / Hatice Yetmen - Güncel

Malatya TYT Güncel Haberler

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