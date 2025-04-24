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İki Avukat Soruşturma Kapsamında Gözaltına Alındı

İki Avukat Soruşturma Kapsamında Gözaltına Alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek' suçlamalarıyla avukatlar Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın gözaltına alındı.

Avukatlar Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın, "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ile "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca avukatlar Serkan Günel ile Kazım Yiğit Akalın hakkında "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri Günel ve Akalın'ı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Serkan Günel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatlığını yapıyor.

Kazım Yiğit Akalın'ın ise yolsuzluk soruşturması kapsamında firari olarak aranan şüpheli Emrah Bağdatlı'nın avukatlığını yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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