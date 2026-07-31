Haberler

İki aile arasında pamuk tarlasında taşlı sopalı kavga; 8 yaralı

İki aile arasında pamuk tarlasında taşlı sopalı kavga; 8 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı, kavga cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 06.30 sıralarında Akçakale ilçesi Bulutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Köçer ve Kiraz aileleri, ekim yapmak amacıyla gittikleri tarlada karşı karşıya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kadınlar ve çocuklar da olayın ortasında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk etti. Acil servislerde tedaviye alınan 8 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, taş ve sopaların kullanıldığı kavga çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor

Ciğerlerimiz yanıyor! 4 şehir rahat nefes aldı, bir ilde alarm sürüyor
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Firmalar da belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra 'kızım 17 yaşında' diyerek şantaj yaptı

Müstehcen fotoğraf istedi, sonra "kızım 17 yaşında" diyerek...
Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti

Dünya bu kadını konuşuyor!
Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı

Protesto sanıldı ama gerçek bambaşka çıktı
Hande Erçel: Bu kadar şey yaşadıktan sonra koruma kalkanım oluştu

Hande Erçel: Bu kadar şey yaşadıktan sonra koruma kalkanım oluştu
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Ölümden döndü, bakın ilk ne yaptı

Ölümden döndü, bakın ilk ne yaptı
Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza

Bakanlık ilanı görünce düğmeye bastı! Fırsatçıya ders gibi ceza