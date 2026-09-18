İKÇÜ'de "Gazze'de öğrenci ve akademisyen olmak" programı düzenlendi

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesince (İKÇÜ) "İşgal ve Soykırımın Ortasında Gazze'de Öğrenci ve Akademisyen Olmak" programı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda sürdürülen Gazze üniversiteleri ile dayanışma programı kapsamında ana yerleşke girişinde yapılan etkinliğe Rektör Prof. Dr. Mustafa Balcı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Eğitimini Gazze'de sürdürmeye çalışan Filistinli öğrenci Sema er-Ramlavi ile akademik çalışmalarını İbn Haldun Üniversitesinde sürdüren Gazzeli akademisyen Dr. Öğr. Gör. Nour Mahmud Alhila'nın gönderdiği video mesajları izlendi.

Osmanlı Motosiklet Derneği İzmir Şubesi üyeleri, Türk ve Filistin bayraklarıyla kortej düzenledi, öğrenciler de "Free Gaza" yazılı kartonlarla koreografi oluşturdu.

Kaynak: AA