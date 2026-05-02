Ikby Başkanı Neçirvan Barzani'den Amedspor'a Tebrik Mesajı

(DİYARBAKIR) - Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Süper Lig'e yükselen Amedspor'u "Amedspor'un bu başarısından büyük mutluluk duyduk, her zaman başarılı olmasını ve Amed'i en iyi şekilde temsil etmesini diliyoruz" sözleriyle tebrik etti.

Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaileyetleri'ne tebrik mesajları sürüyor. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani, sosyal medya hesabında Kürtçe yayımladığı tebrik mesajında. Amedspor'un elde ettiği başarının devam etmesi temennisinde bulundu .

Neçirvan Barzani'nin mesajında, "En içten dileklerimle Amedspor'u Süper Lig'e yükselmesinden dolayı tebrik ediyorum. Bu başarı aynı zamanda Amedspor'un tüm destekçilerine ve taraftarlarına da kutlu olsun. Amedspor'un bu başarısından büyük mutluluk duyduk, her zaman başarılı olmasını ve Amed'i en iyi şekilde temsil etmesini diliyoruz. Var olun, çok yaşayın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
