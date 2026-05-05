IKBY Başkanı Barzani'nin Bağdat'ta hükümet kurma süreciyle ilgili temasları sürüyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin, başkent Bağdat'ta Iraklı yetkililerle hükümet kurma süreciyle ilgili görüşmeleri devam ediyor.

Barzani, Bağdat'ta başta hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Ali ez-Zeydi olmak üzere, görev süresi dolan Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Meclis Başkanı Heybet Halbusi ve Şii Koordinasyon Çerçevesi üyeleri ile Sünni çatı kuruluş Ulusal Siyasi Konsey üyeleriyle bir araya geldi.

Bazı Şii ve Sünni parti başkanlarıyla baş başa görüşmeler de gerçekleştiren IKBY Başkanı, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile de görüştü.

Barzani, Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali ile bir araya geldi. Görüşme sonrası basına konuşan Hazali, Barzani'nin Bağdat ziyaretinin yeni hükümetin kurulmasının hızlandırılması açısından olumlu bir adım olduğunu söyledi.

Hristiyanlara bakanlık çağrısı

IKBY Başkanı, Bağdat'ta Hristiyan toplumu milletvekilleriyle de görüşerek, kabinede Hristiyanlara bakanlık verilmesinin önemli olacağını kaydetti.

Neçirvan Barzani, başkentteki görüşmeleri çerçevesinde İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi İrfan Sıddik ile de bir araya geldi.

IKBY Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede ülkedeki siyasi süreç, yeni federal hükümetin kurulmasına yönelik adımlar, Barzani'nin Bağdat'ta Iraklı liderlerle yaptığı temasların sonuçları, IKBY'deki iç durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Taraflar, siyasi sürecin başarıya ulaşması için IKBY ile Bağdat arasında koordinasyon ve ortak işbirliğinin önemine vurgu yaparak, kurulacak federal hükümetin vatandaşların beklentilerini karşılaması, zorluklarla baş edebilmesi ve ülkenin egemenliğini koruyabilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Açıklamada ayrıca İngiltere'nin Irak ve IKBY ile ilişkilerine büyük önem verdiği ve bu iki tarafa desteğini sürdürme konusundaki kararlılığının Büyükelçi Sıddik tarafından dile getirildiği aktarıldı.