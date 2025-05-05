İİT ve Arap Birliği, Sudan'daki Saldırıları Kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği, Sudan'ın doğusundaki Port Sudan ve Kassala kentlerindeki saldırıları kınadı.

İİT Genel Sekreterliği, Port Sudan ve Kassala kentlerindeki devlete ait altyapı ve kritik tesislere yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit ettiği vurgulandı.

Sudan'da sivillerin korunmasına yönelik sorumlulukların yerine getirilmesi, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının, Sudan halkının yaşadığı sıkıntıların sonlandırılmasının zorunlu olduğu ve bu konuda 11 Mayıs 2023'teki Cidde Bildirisi'ne uyulması istenen açıklamada, iç savaşın sonlandırılması ve Sudan'da barış sağlanması için çalışılması çağrısı yapıldı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'ın Port Sudan ve Kassala'daki saldırıları şiddetle kınadı.

Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından insansız hava araçları (İHA) ile devletin kritik tesislerine saldırılar düzenlendiğini belirten Ebu Gayt, Sudan devletini yıkmaya yönelik planlar konusunda uyarıda bulundu.

Ebu Gayt, saldırının Sudan'ın geleceği ve toprak bütünlüğüne yönelik olumsuz etkisinin yanı sıra Kızıldeniz ve bölgedeki bölgesel istikrar ve barışı da tehdit ettiğini ifade etti.

Sudan Ordu Sözcüsü Nebil Abdullah, dün HDK'nin intihar dronlarıyla Osman Digna Hava Üssü'nü, bir depoyu ve Port Sudan'daki bazı sivil tesisleri hedef aldığını açıklamıştı.

Söz konusu saldırılara yönelik eleştiri ve kınamalar devam ederken, Enerji ve Petrol Bakanlığı bugün yaptığı bir açıklamada, Port Sudan'daki stratejik depolara "terörist saldırı" düzenlendiğini saldırı sonucu ülkenin en büyük yakıt depolarında yangın çıktığı ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.