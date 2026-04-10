İİT, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim kararının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağı gasbederek 34 yeni yasa dışı yerleşim kurulması kararına tepki gösterdi.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim yeri kurma kararının uluslararası hukukun ve ilgili BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının açık ihlali olduğu belirtilerek, kararın onaylanması en güçlü şekilde kınandı.

İsrail'in işgalci güç olarak Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında otorite sahibi olmadığı belirtilen açıklamada, buradaki coğrafi ve demografik statüyü değiştirme yolundaki adımların uluslararası hukuka göre geçersiz olduğu vurgulandı.

"Tel Aviv'in yerleşim politikalarının artması, toprak gasbı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin terörizmi ile işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail'in sözde egemenliğini dayatma girişimlerine karşı" uyarıda bulunulan açıklamada, bunların iki devletli çözümü sabote etmeyi hedeflediği kaydedildi.

Uluslararası toplumdan sorumluluğunu üstlenerek, Filistin topraklarına ve Filistinlilere yönelik ihlallerini durdurması için İsrail üzerinde baskı oluşturması talep edildi.

İsrail'in 34 yeni yerleşim birimi kurma kararı

İsrail'in İran'a saldırıların gölgesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağı gasbederek 34 yeni yasa dışı yerleşim kurulması kararı aldığı bildirilmişti.

İ24 televizyonu, "rekor sayıda yerleşim birimi" şeklinde aktardığı haberde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nde kararın onaylandığını kaydetmişti.

Haberde, Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağı gasbedilerek 34 yeni yerleşim yeri kurma kararının ABD'nin tepkisinden çekinilmesi nedeniyle gizli tutulduğu aktarılmıştı.

Kararın İran'a yönelik saldırılar sürerken alındığına dikkat çekilen haberde, onaylanan kararda Batı Şeria'nın kuzeyinde A ve B bölgelerinde Filistinlilerin yaşadığı alanların da yer aldığı belirtmişti.

Haberde, mevcut hükümetin şimdiye kadar 69 yerleşim yerini onayladığı, son kararla bu sayının 103'e çıktığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
