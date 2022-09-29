İİT Haber Ajansları Birliğinden Filistin davasına ilişkin 'farkındalığın artırılması' çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Haber Ajansları Birliği (UNA), Filistin davasına ilişkin farkındalığın artırılması çağrısında bulundu.

UNA, Filistin resmi ajansı WAFA ile iş birliği içinde, "Filistin Davasını Desteklemede Haber Ajanslarının Rolü: Zorluklar ve Fırsatlar" konulu çevrimiçi bir medya forumu düzenledi.

Forumda UNA Genel Başkanı Muhammed bin Abdurabbu el-Yami, Filistin'deki yaşamın tüm yönleri anlatılarak kamuoyunun Filistin davasına ilişkin farkındalık ve bilincinin artırılmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Birliğin üyelerine Filistin davası, Filistinlilerin hayatı ve İsrail ihlalleri hakkında bilinçlendirme çalışmalarını sürdürmesi tavsiyesini ileten Yami, haber ajanslarında İsrail ihlallerinin anlatıldığı özel ve devamlı yayınlar yapılması, İİT'nin Filistin ve Kudüs'te yaşananlara ilişkin düzenlediği bilgilendirme günleri ve haftalarına katılım için ajansların çağrı yapması gibi önerilerde bulundu.

Yami, Filistin'de çalışan gazetecilere yönelik ihlallerin belgelenmesi, Filistinli gazeteciler ve medya çalışanları için eğitim programlarının yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Filistin İletişim ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Assaf da forumda yaptığı konuşmada, "Medya, İsrail'in işlediği suçların ortaya çıkarılmasında önemli rol oynadı. Bu nedenle Filistin medyası hedef alınmaya çalışıldı. Bu alanda onlarca kişi şehit oldu." dedi.

İİT'ye üye ülkelerin haber ajanslarına bağlı muhabirlerin Filistin topraklarında çalışmalarda bulunması için çağrıda bulunan Assaf, örgütün 57 ülkedeki haber ajansları aracılığıyla her dilde Filistin haberleri üretmeye hazır olduklarını aktardı.