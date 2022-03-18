"İhtiyar Kurtlar" Filmi Çanakkale Zaferi'nin Yıl Dönümüne Özel

ÇANAKKALE (Bültenler) - TRT destekli "İhtiyar Kurtlar" sinema filmi 19 Mart Cumartesi günü saat 16.15'te televizyonda ilk kez TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Oyuncu kadrosunda Ege Aydan, Selahattin Taşdöğen, Serhat Özcan, Necmettin Çobanoğlu, Yusuf Aytekin, Hülya Böceklioğlu, Musab Ekici, Deniz Evin ve Gaye Turgut Evin'in yer aldığı "İhtiyar Kurtlar" sinema filminin yönetmenliğini Selahattin Sancaklı yaptı.

"İhtiyar Kurtlar" filminin konusu ise şöyle:

Nazım çavuş; 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında Plevne'de savaşmış bir Gazidir. Rus tabyalarına yapılan bir baskında komutanları ağır yaralanır ve Yusuf komutanı orada bırakmak zorunda kalırlar. Yıllar sonra komutanın yeğeni Yusuf'ta Çanakkale'de esir düşer. Bu haberi alan Nazım çavuş ve Plevne'de omuz omuza savaştığı dört askeri Çanakkale savaşında esir düşen Yusuf teğmeni kurtarmak için Çanakkale cephesine kendilerince bir operasyon düzenlerler.

"İhtiyar Kurtlar" 19 Mart Cumartesi saat 16.15'te televizyonda ilk kez TRT 1'de.

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