İhsaniye'de Otomobil ile Midibüs Çarpıştı: 10 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
