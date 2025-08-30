İhsaniye'de Otomobil ile Midibüs Çarpıştı: 10 Yaralı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İlçenin Gazlıgöl beldesi girişinde 03 ABS 240 plakalı midibüs ile 03 ABZ 983 plakalı otomobil çarpıştı, midibüs devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel