İhsangazi Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Proje yürütücüsü Sevgi Tayşi Tafracı, açılışta yaptığı konuşmada fuarda 10'u araştırma, 8'i tasarım olmak üzere 18 projenin yer aldığını söyledi.

Tafracı, fuarda kentin kültürel mirasına da geniş yer verdiklerini kaydetti.

Programa, Kaymakam Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hayati Sağlık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç, öğrenci ve öğretmenler katıldı.