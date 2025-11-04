İhsangazi'de Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Faaliyetleri
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıtımı ve çeşitli organizasyonlar düzenledi.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince dolandırıcılığa karşı vatandaşlar bilgilendirildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşları korumak adına öneyici faaliyetlerin yürütüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda pazar yerinde broşür dağıtılarak çeşitli bilgilendirmelerin yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu ve benzeri organizasyonların tüm mahalle ve köylerde devam edeceği kaydedildi.
Kaynak: AA / Vural Akkirpi - Güncel