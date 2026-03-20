İhsangazi'den kısa kısa

İhsangazi Belediyesi tarafından Merkez Camisi'nde cuma namazının ardından vatandaşlara ilçenin coğrafi işaretli ürünü "Ekşili Pilav" ikramında bulunuldu.

Belediye Başkanı Hayati Sağlık, coğrafi işaretli ürünlerini özellikle il dışından gelenlerin beğenisine sunduklarını belirterek, "Bu günler birlik günleri. Bu vesile ile tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun." dedi

Kaymakam Şahin'den trafik uygulama noktasına ziyaret

İhsangazi Kaymakamı Erkan Şahin, trafik uygulama noktasını ziyaret ederek görevliler ve vatandaşlarla bayramlaştı.

İlçeye ziyarete gelen vatandaşlara kolonya ve çikolata ikram eden Şahin, sürücülere de İçişleri Bakanlığının "Bayram sensiz olmaz" temasıyla başlattığı trafik tedbirlerini hatırlatarak, dikkatli araç kullanmaları uyarısında bulundu.