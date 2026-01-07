Haberler

İhsangazi'de "Aile yılı tanıtım programı" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İhsangazi'de "Aile yılı tanıtım programı" düzenlendi.

İhsangazi'de "Aile yılı tanıtım programı" düzenlendi.

İhsangazi Şehit Orhan Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte ilçedeki köy ve mahalle muhtarlarına yönelik sunum gerçekleştirildi.

Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür yardımcısı Murat Akbaş, programda yürüttükleri faaliyetler ile Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından sunulan hizmet modellerini tanıttı.

Kaynak: AA / Vural Akkirpi - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız, 2026 ülkemiz için reform yılı olacak

Ekonomiden dert yananlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu
Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış

Markette "İyiyim" pozu verdi ama ortaya atılan iddia hayli vahim
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Okul merdiveni buz pistine döndü, belediye ekipleri uyuyor
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar