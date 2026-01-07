İhsangazi'de "Aile yılı tanıtım programı" düzenlendi.

İhsangazi Şehit Orhan Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte ilçedeki köy ve mahalle muhtarlarına yönelik sunum gerçekleştirildi.

Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür yardımcısı Murat Akbaş, programda yürüttükleri faaliyetler ile Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından sunulan hizmet modellerini tanıttı.