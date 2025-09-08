Haberler

İhsan Koca Keban'da İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Keban ilçesinde partisinin istişare toplantısına katıldı. Toplantıya AK Parti Elazığ İl Başkan Yardımcısı Oktay Kapan ve Keban İlçe Başkanı Öner Tunç da katıldı.

Koca, beraberinde AK Parti Elazığ İl Başkan Yardımcısı Oktay Kapan ile partisinin ilçe teşkilatında toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, AK Parti Keban İlçe Başkanı Öner Tunç, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
