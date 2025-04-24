İhlas Vakfı öğrencilerinden uluslararası başarı

İhlas Vakfı öğrencileri robotik kodlamada dünya 3'üncüsü oldu

İSTANBUL - İhlas Vakfı bünyesindeki Gelecek Vadisi Takımı, robotik kodlama alanında uluslararası yarışmada Dünya 3'üncüsü oldu.

İhlas Vakfı bünyesindeki Gelecek Vadisi Takımı, 2024 Mayıs ayında gerçekleştirilen Ulusal Riders Robotik Yarışması'nda Türkiye 3'üncüsü olmasının ardından Dünya çapında düzenlenen yarışmada da başarısını sürdürdü. Gelecek Vadisi Takımı 2025 Şubat ayında gerçekleşen uluslararası yarışmada da 3'üncülük derecesi elde etti. Başarı elde eden öğrencilere İhlas Vakfı'nda düzenlenen etkinlikte plaket takdim edildi.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın vakfın verdiği eğitimden bahsetti. Aydın, "Robotik kodlama ile ilgili dünya çapında turnuvada öğrencilerimiz 3'üncü oldu. Bugün de öğrencilerimize bu başarılarından dolayı ödüllerini verdik. Bu güne kadar robotik kodlama alanında İhlas Vakfı olarak 6 bin öğrenciye eğitim verdik. Gençlerimizin teknoloji ile buluşmalarına önem veriyoruz. Bu hususta gençlerimizi yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Gelecek Vadisi Eğitim Koordinatörü Ahmet Emre Çetin ise yaptığı konuşmada "İhlas Vakfı kodlama, yapay zeka ve tasarım alanlarında üç yıldır eğitimler veriyor. Riders platformunda öğrenciler simülasyon ortamında robotik kodlama eğitimi aldılar. Bir sene boyunca süren bu eğitimin ardından takımımız 2024 Mayıs ayında düzenlenen yarışmada Türkiye 3'üncüsü oldu. Sonrasında ise dünya çapında düzenlenen yarışmada 3'üncülük başarısı elde ettik. Ortaokul seviyesinde olan öğrencilerimiz bu başarıyı elde etti" ifadelerini kullandı.

Çetin, "Riders platformunda öğrencilerimize senaryolar verildi. Simülasyon ortamında senaryolar geliştirildi, bu senaryoları takımımız geliştirdi. O kodları sisteme yükleyen öğrencilerimiz en yüksek puanları alarak derece aldılar" diye konuştu.