Haberler

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Vahdettin Kaygan Toprağa Verildi

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Vahdettin Kaygan Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnsan Hak ve Hürriyetleri İHH İnsani Diplomasiden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Vahdettin Kaygan, kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Cenazesi Bingöl'ün Ağaçeli köyünde düzenlenen törenle defnedildi.

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Diplomasiden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Vahdettin Kaygan'ın cenazesi memleketi Bingöl'de toprağa verildi.

Kaygan'ın cenazesi Bingöl'ün Ağaçeli köyüne getirildi.

Sahabe Camisi'nde kılınan namazın ardından cenaze, dualar eşliğinde köy mezarlığında defnedildi.

Defin törenine Kaygan'ın ailesi, İHH Mütevelli Heyeti ve yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaygan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
Şara'dan BM kürsüsünde tarihi çağrı: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı

58 yıl sonra bir ilk! Suriye lideri Şara'dan tarihi çağrı
Adriana Lima estetik sonrası adeta yeniden doğdu

Bu halinden eser kalmadı! Estetik sonrası adeta yeniden doğdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışları görüşmeye damga vurdu

Görüşmeye damga vuran an!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.