İHH Yönetim Kurulu Üyesi Vahdettin Kaygan Toprağa Verildi
İnsan Hak ve Hürriyetleri İHH İnsani Diplomasiden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Vahdettin Kaygan, kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Cenazesi Bingöl'ün Ağaçeli köyünde düzenlenen törenle defnedildi.
İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Diplomasiden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Vahdettin Kaygan'ın cenazesi memleketi Bingöl'de toprağa verildi.
Kaygan'ın cenazesi Bingöl'ün Ağaçeli köyüne getirildi.
Sahabe Camisi'nde kılınan namazın ardından cenaze, dualar eşliğinde köy mezarlığında defnedildi.
Defin törenine Kaygan'ın ailesi, İHH Mütevelli Heyeti ve yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Kaygan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel