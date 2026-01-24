Haberler

İHH, yetimlere sponsorluk bedelini aylık bin lira olarak belirledi


İnsani Yardım Vakfı İHH, 'Yetim Sponsorluk Sistemi' için belirlediği yeni bedeli 1000 lira olarak açıkladı. 44 ülkede 153 bin 165 yetime destek sağlayan vakıf, yardımlarını artırmaya devam ediyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, bu yıl "Yetim Sponsorluk Sistemi" bedelini 1000 lira olarak duyurdu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır yetimlere ve ailelerine yönelik yardım çalışmalarında bulunan İhh, Türkiye ile birlikte 44 ülkede 153 bin 165 yetime bu sistemle her ay düzenli destek ulaştırıyor.

Her yıl 1 milyon yetime de dönemsel olarak yardımda bulunan, 9 ülkedeki 44 yetimhanesinde de çocuklara destek olan vakıf, 800 lira olan yetim sponsorluk bedelini 2026 yılında 1000 lira olarak belirledi.

Bağışçılar, aylık bedel karşılığında bir yetimin eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçları için katkı sağlayabiliyor.

Yetim sponsoru olmak için İHH'nin internet sitesi üzerinden ya da iletişim merkezi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
