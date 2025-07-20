İHH, Süveyda'daki Bedevi Ailelere Acil Yardım Ulaştı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Süveyda ilinde yaşanan iç çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan bedevi ailelere insani yardım ulaştırdı.

Çatışmaların şiddetlendiği Süveyda'dan göç eden çok sayıda bedevi aile, Dera kırsalındaki okullara sığındı. İHH ekipleri bölgeye ulaşarak ailelere gıda, içme suyu ve acil yardım paketleri dağıttı.

İHH Suriye Medya Sorumlusu Yakup Alaca, AA muhabirine, çatışmalarda birçok sivilin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda ailenin eşyalarını bile alamadan evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Alaca, "Aileler, Dera kırsalındaki okullarda barınıyor. Bizler de İHH olarak acil ihtiyaçlarını karşılamak için buradayız. Temennimiz, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve ailelerin güven içinde evlerine dönebilmesi." dedi.

İHH olarak bölgedeki yardım çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Alaca, "Zor zamanlarda Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmayan tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim." ifadesini kullandı.