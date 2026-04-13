İHH, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'da 300 aileye yardım ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, acil yardım çalışmaları kapsamında Suriye'nin güneyinde yer alan Kuneytra'da ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda kolisi dağıttı.

AA muhabirine konuşan İHH gönüllüsü Yunus Boztaş, "İHH olarak Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'da 300 aileye; bulgur, pirinç, makarna, yağ ve şekerden oluşan gıda kolileri dağıttık." dedi.

Kuneytra Merkez Belediye Başkanı Meryem Doğoz ise, İsrail güçlerinin ilerleme kaydettiği bölgede yaklaşık 5 bin 500 kişinin yaşadığını belirterek, yakın noktalarda ihlallerin sürdüğünü ifade etti.

Doğoz, "Bölgemizde ihtiyaç sahibi bazı ailelere İHH tarafından yardım ulaştırıldı. Ancak sağlık, eğitim ve birçok alanda ciddi ihtiyaçlar devam ediyor. Yardım kuruluşlarını bölgemizde daha fazla çalışma yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.