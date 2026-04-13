İHH, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'da 300 aileye yardım ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, acil yardım çalışmaları kapsamında Suriye'nin güneyinde yer alan Kuneytra'da ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda kolisi dağıttı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, acil yardım çalışmaları kapsamında Suriye'nin güneyinde yer alan Kuneytra'da ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda kolisi dağıttı.

AA muhabirine konuşan İHH gönüllüsü Yunus Boztaş, "İHH olarak Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'da 300 aileye; bulgur, pirinç, makarna, yağ ve şekerden oluşan gıda kolileri dağıttık." dedi.

Kuneytra Merkez Belediye Başkanı Meryem Doğoz ise, İsrail güçlerinin ilerleme kaydettiği bölgede yaklaşık 5 bin 500 kişinin yaşadığını belirterek, yakın noktalarda ihlallerin sürdüğünü ifade etti.

Doğoz, "Bölgemizde ihtiyaç sahibi bazı ailelere İHH tarafından yardım ulaştırıldı. Ancak sağlık, eğitim ve birçok alanda ciddi ihtiyaçlar devam ediyor. Yardım kuruluşlarını bölgemizde daha fazla çalışma yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdi savaşta korkulan oluyor

Ederson'a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi

Yüzünü bu hale getiren taraftarın başı epey yandı

Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası

Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Ederson'a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi

Yüzünü bu hale getiren taraftarın başı epey yandı

Vedat Muriqi tarihe geçtiği maçta tribünden gelen tezahüratla hayrete düştü: Bu insanlar delirmiş

İspanya kendisine atılan sloganı konuşuyor
Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor

Gemiler ablukaya alınırken dev gemi Türkiye'ye geliyor